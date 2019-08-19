2019-08-19T13:44:40+03:00
Общество

Родителей сбежавшего подростка из Югорска могут оштрафовать на пятьсот рублей

Мальчика искали девять дней
Алена Кульмухаметова
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Родителей сбежавшего подростка из Югорска могут оштрафовать на пятьсот рублей. Фото с сайта pixabay.comРодителей сбежавшего подростка из Югорска могут оштрафовать на пятьсот рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Информация о пропавшем 12-летнем мальчике из Югорска появилась в соцсетях 9 августа. Сообщение заметила и полиция.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, ориентировку с приметами сотрудники полиции передали во все СМИ города. На протяжении девяти дней полиция, волонтёры и добровольная дружина искали ребёнка.

В результате многократных бесед с матерью несовершеннолетнего и его друзьями, было установлено, что мальчик, гуляя со своим другом, вместе собирались отправиться к родственникам друга в город Нижняя Тура.

18 августа ночью стало известно, что друга пропавшего мальчика – 15-ти летнего подростка, который убежал вместе с 12-летним мальчиком поймал родственник в Нижней Туре и сообщил об этом сотрудникам полиции Югорска.

Местонахождение ребят было установлено. Пропавший ребенок рассказал полицейским, что решил самовольно уйти из дома из-за конфликта с родителями и поехать со своим другом по городам, где у них были друзья. Как пояснили ребята, до Нижней Туры они добирались на попутных автомобилях, ночевали в подъездах, а чтобы купить еду, просили денег у прохожих.

По пути следования обратно в Югорск инспекторы по делам несовершеннолетних накормили детей и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

В отношении родителей 15-ти летнего подростка был оформлен административный протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Им грозит наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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