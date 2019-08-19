2019-08-19T13:36:20+03:00
Общество

В Сургуте берег реки Саймы полностью очистили от нефтяных пятен

Кто-то слил нефтепродукты в ливневую канализацию
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте берег реки Саймы полностью очистили от нефтяных пятен. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте берег реки Саймы полностью очистили от нефтяных пятен. Фото с сайта администрации города Сургут
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Берег реки Саймы был полностью очищен от маслянистых пятен в пятницу. По данным администрации города Сургут, площадь загрязнения составила 1,4 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, они попали в реку открытым способом.

Накануне Природнадзор Югры обнаружил место и следы от грузовой машины, с которой нефтепродукты были слиты в ливневую канализацию, а оттуда попали в реку. Виновные лица сейчас устанавливаются. Сотрудники полиции проверяют, был ли нарушитель замечен камерами.

Нарушителю грозит административное наказание. Сумма штрафа варьируется от пяти до 200 тысяч рублей в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Но на данный момент проблема решена. Заодно был очищен берег реки. Несколько машин мусора вывезено, – рассказал заместитель главы города Алексей Жердев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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