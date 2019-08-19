2019-08-19T12:55:58+03:00
Общество

В Когалыме на День города улицы перекроют для движения транспорта

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме на День города улицы перекроют для движения транспорта. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме на День города улицы перекроют для движения транспорта. Фото с сайта администрации города Когалым
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В период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 24 августа будут перекрыты для движения транспорта улицы.

Так, по данным администрации города Когалым, с 17 часов 30 минут до 23 часов 00 минут будет временно прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от перекрестка улиц Мира-Молодежная (дом №14 улица Мира), включая выезд со дворовой территории около магазина «Медвежонок», до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха).

Автовладельцев просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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