СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-19T12:50:16+03:00

Биатлонный центр в Ханты-Мансийске готовится к Кубку мира. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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В столице Югры продолжаются приготовления к Кубку мира по лыжероллерам, который пройдет с 22 по 25 августа. Первым звезд мирового лыжероллерного спорта и лыжников, предпочитающих подготовку к сезону в соревновательном режиме, встретит Центр зимних видов спорта имени Филипенко.

По информации «ЮграМегаСпорт», их специалисты из отдела маркетинга и волонтеры Кубка мира в настоящий момент оформляют биатлонный центр Ханты-Мансийска баннерами с логотипом мероприятия и официальными спонсорами. Большая часть технических работ по подготовке трассы к соревнованиям уже завершена. мира.

В программу соревнований югорского этапа войдут три дисциплины — гонка преследования, спринт и масс-старт. Два первых соревновательных дня включают в себя пролог, по результатам которого будет определен гандикап на гонку преследования. За первую медаль Кубка мира спортсмены будут бороться на трассе Центра зимних видов спорта имени Филипенко, спринт и масс-старт будут проведены в центральной части Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU