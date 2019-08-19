2019-08-19T12:44:19+03:00
Общество

В Сургуте назвали количество дворов, где организуют одностороннее движение

Проехать в любом направлении могут только спецмашины
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте назвали количество дворов, где организуют одностороннее движение. Фото с сайта администрации города СургутаВ Сургуте назвали количество дворов, где организуют одностороннее движение. Фото с сайта администрации города Сургута
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Для удобного проезда пожарной техники и экстренных служб в 109 дворах Сургута организуют одностороннее движение. Об этом заявили в администрации города Сургут.

По словам заместителя начальника управления ГО и ЧС Андрея Рачёва, на заседании комиссии была рассмотрена возможность корректировки работы светофоров и дорожного движения на перекрестках. В результате созданы более комфортные условия работы светофоров на перекрестке Мелик-Карамова и Геологической, а также решены вопросы по установке знаков «Стоянка запрещена» на придомовых территориях № 8, 8/1, 8/2, 8/3 на улице Пушкина. Дорожные знаки позволяют обеспечить машинам пожарной и скорой помощи беспрепятственный проезд во дворы.

Полного списка дворов на сайте администрации пока нет, но сургутяне требуют его появления.

- Будет удобней видеть полный перечень адресов, так как в нашем городе многие магазины и офисы расположены в жилых домах и приходится въезжать на придомовую территорию для временной парковки автомобиля, - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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