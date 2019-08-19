Сургутян приглашают на ярмарку товаров местных производителей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-19T11:59:42+03:00

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На территории торгового центра «Лента» организована продажа хлеба, сыра , изделий из мяса и птицы , напитков сургутских компаний. Продукция также представлена на полках всех магазинов крупных федеральных сетей в городе под знаками #СделановСургуте и #СделановЮгре.

По словам заместителя главы Сургута Анны Шерстневой, администрация города около трех лет взаимодействует со всеми федеральными сетями, чтобы помочь местным производителям донести свою продукцию до полок крупных магазинов. Бренд «Сделано в Сургуте» — это гарантия качества продукции.

Каждые выходные сургутян ждут на площадке около торгового центра «Лента» по ул. 30 лет Победы, 74. На ярмарке представлены как продукты питания, так и сувениры, текстиль, бытовая химия местных производителей.

Добавим, что выставка-продажа работает по пятницам (с 14.00 до 20.00), субботам (с 10.00 до 20.00), воскресеньям (с 10.00 до 16.00) до начала осени.

ИСТОЧНИК KP.RU