2019-08-19T11:59:42+03:00
Общество

Сургутян приглашают на ярмарку товаров местных производителей

Она проходит каждые выходные
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутян приглашают на ярмарку товаров местных производителей. Фото с сайта администрации города СургутСургутян приглашают на ярмарку товаров местных производителей. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

На территории торгового центра «Лента» организована продажа хлеба, сыра , изделий из мяса и птицы , напитков сургутских компаний. Продукция также представлена на полках всех магазинов крупных федеральных сетей в городе под знаками #СделановСургуте и #СделановЮгре.

По словам заместителя главы Сургута Анны Шерстневой, администрация города около трех лет взаимодействует со всеми федеральными сетями, чтобы помочь местным производителям донести свою продукцию до полок крупных магазинов. Бренд «Сделано в Сургуте» — это гарантия качества продукции.

Каждые выходные сургутян ждут на площадке около торгового центра «Лента» по ул. 30 лет Победы, 74. На ярмарке представлены как продукты питания, так и сувениры, текстиль, бытовая химия местных производителей.

Добавим, что выставка-продажа работает по пятницам (с 14.00 до 20.00), субботам (с 10.00 до 20.00), воскресеньям (с 10.00 до 16.00) до начала осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Когалыме на День города улицы перекроют для движения транспорта
Биатлонный центр в Ханты-Мансийске готовится к Кубку мира
В Сургуте назвали количество дворов, где организуют одностороннее движение
Житель Турции снова попытался провезти в Югру запчасти без декларации
За взятку судмедэксперту из Ханты-Мансийска грозит 8 лет тюрьмы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В выходные в Югре лес полыхал на площади почти двести гектаров
Сургутян предупреждают о бродящем поблизости медведе
В Югре около 30 тысяч пенсионеров получат доплаты к пенсиям
Телевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска
Жителя Урая искали спасатели и полиция, пока он форсировал Конду
Молодой сантехник из Сургута похитил со стройки высоковольтный кабель
Глава Сургутского района вручил букет цветов маме новорожденного Андрея
Житель Нефтеюганска задержан в Лангепасе с крупной партией наркотиков