СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-19T11:54:40+03:00

За взятку судмедэксперту из Ханты-Мансийска грозит 8 лет тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Его судят по двум статьям

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Бывшего заместителя начальника по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы в Ханты-Мансийске обвиняют сразу по двум статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки в значительном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что указанное замначальника бюро был уполномочен на подписание актов выполненных работ в рамках заключенных учреждением государственных контрактов.

В период с апреля по декабрь 2016 года злоумышленник неоднократно получал денежные средства от исполнителя контракта за принятие фактически невыполненных работ по текущему ремонту помещений. Общая сумма взяток составила 100 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU