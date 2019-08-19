2019-08-19T11:49:25+03:00
Общество

В выходные в Югре лес полыхал на площади почти двести гектаров

Прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности
Алена Кульмухаметова
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В выходные в Югре лес полыхал на площади почти двести гектаров. Фото с сайта pixabay.comВ выходные в Югре лес полыхал на площади почти двести гектаров. Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие выходные в Югре по состоянию утро 19 августа года было зарегистрировано 24 лесных пожара площадью 193,0 га. Возгорания зафиксированы в Аганском, Самаровском, Мегионском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Юганском, Сургутском и Кондинском лесничествах.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, действующих лесных пожаров нет. Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 204 лесных пожара общей площадью 4077,5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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