2019-08-19T11:36:03+03:00
Общество

Сургутян предупреждают о бродящем поблизости медведе

Посещать леса пока не стоит
Алена Кульмухаметова
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Сургутян предупреждают о бродящем поблизости медведе. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтактеСургутян предупреждают о бродящем поблизости медведе. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте
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Рядом с посёлком Кедровый под Сургутом накануне был замечен хозяин тайги - медведь. В этой связи сургутян предупреждают об опасности и просят пока не посещать леса.

- Друзья, сообщаю вам, что 18 августа около 20:00 в посёлке Кедровый очевидцами замечен медведь, который скрылся в лесу. В целях безопасности сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют в ближайшее время воздержаться от посещения леса в районе посёлка Кедровый. Соответствующие службы оповещены, пишет на своей странице ВКонтакте глава Сургута Вадим Шувалов.

Отметим, что медведи часто выходят к населённым пунктам. Так, в середине мая опасный хищник был замечен в районе «Ледового дворца спорта» в Ханты-Мансийске. В этой связи была временно перекрыта для посетителей спортивная база.

Добавим, что в 2018 году в Югре охотниками были отстрелены 13 медведей, которые несли угрозу населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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