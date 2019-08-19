2019-08-19T11:26:22+03:00
Общество

В Югре около 30 тысяч пенсионеров получат доплаты к пенсиям

Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке
Алена Кульмухаметова
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В Югре около 30 тысяч пенсионеров получат доплаты к пенсиямВ Югре около 30 тысяч пенсионеров получат доплаты к пенсиямФото: Татьяна Коркина
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Доплату к пенсиям югорчан сверх прожиточного минимума Пенсионный фонд начал уже с мая. Об этом сообщили в администрации города Нижневартовск.

Согласно новому закону, общая сумма доходов пенсионера сначала будет доводиться до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, будут начисляться индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), если пенсионер является федеральным льготником.

Прибавка к пенсии в результате вступивших в силу изменений ожидает неработающих пенсионеров, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена федеральная социальная доплата (ФСД). Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке. Прибавку в результате получат около 30 тысячи Югорских пенсионеров - это пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия и иные выплаты не дотягивают до минимума.

Согласно прежним правилам, социальная доплата к пенсии предоставлялась с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019 год такой минимум установлен в сумме 12 176 рублей. По новым правилам социальная доплата предоставляется таким образом, что прибавка к пенсии в результате проведенных индексаций выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, материальное обеспечение пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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