СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-19T11:01:29+03:00

Телевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.com

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Дешёвенький телевизор из чужой квартиры станет поводом для суда и срока для жителя окружной столицы Югры.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 17 августа в Ханты-Мансийске в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проник в квартиру дома по улице Калинина, откуда похитил телевизор стоимостью 6500 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что в Югре за прошедшие дни раскрыты 12 ранее зарегистрированных преступлений, из них: убийство, два факта причинения телесных повреждений, два мошенничества, незаконное изготовление оружия, неправомерное завладение автотранспортом и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU