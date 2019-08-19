2019-08-19T11:01:29+03:00
Происшествия

Телевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Телевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.comТелевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.com
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Дешёвенький телевизор из чужой квартиры станет поводом для суда и срока для жителя окружной столицы Югры.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 17 августа в Ханты-Мансийске в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проник в квартиру дома по улице Калинина, откуда похитил телевизор стоимостью 6500 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что в Югре за прошедшие дни раскрыты 12 ранее зарегистрированных преступлений, из них: убийство, два факта причинения телесных повреждений, два мошенничества, незаконное изготовление оружия, неправомерное завладение автотранспортом и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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