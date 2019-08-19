СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-19T10:57:23+03:00

Жителя Урая искали спасатели и полиция, пока он форсировал Конду. Фото из группы "Это Урай, детка!" в соцсети ВКонтакте

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Полиция, спасатели и «скорая» на берегу реки Конда в Урае искали мужчину, который ушёл купаться и не вернулся. Переполох устроила его супруга. Информация об этом появилась в паблике «Это Урай, детка!» в соцсети ВКонтакте накануне.

- Знатный кипиш произошел на пристани возле Спектра. Женщина вызвала полицию, «скорую», спасателей. Рассказала, что ее мужчина ушёл купаться и не вернулся. От испуга вызвала всех, кого смогла. Когда все приехали, мужчина уже вернулся мокрым и сообщил, что просто .... переплыл Конду туда и обратно. Был ли ему выписан штраф в виде «а-та-та», не сообщается.

Знать любит своего мужа, так что страх за его жизнь затмил всё. Не сидела у реки, а искала способ, спасти любимого. Хорошо если и он за неё так же переживает, пишет аноним и сопровождает пост фотографией.

ИСТОЧНИК KP.RU