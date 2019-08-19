2019-08-19T10:43:43+03:00
Происшествия

Молодой сантехник из Сургута похитил со стройки высоковольтный кабель

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Молодой сантехник из Сургута похитил со стройки высоковольтный кабель. Фото с сайта pixabay.comМолодой сантехник из Сургута похитил со стройки высоковольтный кабель. Фото с сайта pixabay.com
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Зачем сантехнику из Сургута понадобился высоковольтный кабель, выясняют полицейские. Кража произошла на стройке.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 16 августа сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Так, 28-летний мужчина, работающий сантехником, похитил 12 метров высоковольтного кабеля со строящегося объекта по улице Александра Усольцева. Стоимость ущерба составила порядка 25 тысяч рублей. Ведется следствие.

В ведомстве также отметили, что за прошедшие дни в Югре зарегистрировано 91 преступление, раскрыто 52, из них: три факта причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и девять краж, в том числе пять квартирных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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