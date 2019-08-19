Глава Сургутского района вручил букет цветов маме новорожденного Андрея

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-19T10:37:15+03:00

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Флешмоб по поводу букетов цветов новорожденным запустил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в начале января. Поводом послужила статистика ЗАГСа, согласно которой имя Андрей для мальчиков сургутяне выбирают крайне редко. Тогда глава муниципалитета решил поддержать первых десять мам, которые назовут сыновей Андреями, и лично от себя покупать и дарить им букеты цветов.

Отметим, что глава района слово сдержал и дарит очередной букет жительнице города Лянтор - Светлане. Пост об этом событии появился на странице «Фейсбук» руководителя муниципалитета.

- Разрешите представить, друзья – на фото молодая пара, Дмитрий и Светлана Букрей, дружная семья из города Лянтор. Дмитрий работает оператором в НГДУ «Лянторнефть», Светлана – менеджером в финансовой компании. История этой пары началась ещё в первом классе, в одной из лянторских школ, там они впервые увидели друг друга и подружились. Вместе они ходили в первый и в одиннадцатый классы. В дальнейшем обстоятельства сложились так, что их чувства переросли в большее. И вот уже 13 лет они живут в мире и согласии. За это время в семье появились двое прекрасных детей. Первая дочка, а спустя пять лет, ровно в тот же день на свет появился сын – Андрюшка, - пишет Андрей Трубецкой.

- Рассказываю о них потому, что мне действительно, искренне приятно выполнять данное когда-то обещание: дарить по букету цветов мамам, назвавшим сыновей именем Андрей. Понятно, что обещание это больше шуточное. Но, дело даже не в том. Просто для меня, как главы, огромное удовольствие видеть, как на примере одной семьи растёт Сургутский район. Что же касается семьи Букрей, так даже гордость берёт, что в таких красивых семьях рождаются Андрюшки в нашем муниципалитете, - добавил глава Сургутского района.

Добавим, что сургутяне к поступку главы относятся положительно и делятся эмоциями в соцсетях под постом.

- Приятно читать такие новости и радостно на душе! Слово крепче брони, это об Андрее Трубецком, - пишет Светлана Леонова. Женщину поддерживают лайками сургутяне.

Также местные жители отмечают, что такими способами статистика ЗАГСа по популярности имени Андрей на мальчиков изменится в лучшую сторону.

- Я вот думаю в скором будущем одни Андреи будут на районе, - шутит Маргарита Антропова.

ИСТОЧНИК KP.RU