Житель Нефтеюганска задержан в Лангепасе с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-19T09:59:30+03:00

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Наркополицейскими Лангепаса выявлен 32-летний житель города Нефтеюганска, возможно причастный к хранению и распространению наркотиков.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, во время проведения оперативных мероприятий подозреваемый был задержан правоохранителями. При досмотре сотрудниками полиции из кармана куртки мужчины была изъята пластиковая ёмкость с порошкообразным веществом светлого цвета. Кроме того, в его рюкзаке обнаружены 103 полимерных свертка с порошкообразным веществом. Всё содержимое было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое синтетический наркотик и имеет общую массу более 64 грамм, что является крупным размером.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU