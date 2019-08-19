Житель Нефтеюганска задержан в Лангепасе с крупной партией наркотиков
Наркополицейскими Лангепаса выявлен 32-летний житель города Нефтеюганска, возможно причастный к хранению и распространению наркотиков.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, во время проведения оперативных мероприятий подозреваемый был задержан правоохранителями. При досмотре сотрудниками полиции из кармана куртки мужчины была изъята пластиковая ёмкость с порошкообразным веществом светлого цвета. Кроме того, в его рюкзаке обнаружены 103 полимерных свертка с порошкообразным веществом. Всё содержимое было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое синтетический наркотик и имеет общую массу более 64 грамм, что является крупным размером.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU