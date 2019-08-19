2019-08-19T09:38:06+03:00
Происшествия

Пропавшая в нижневартовских лесах пенсионерка найдена мёртвой

Женщину искали почти три недели
Алена Кульмухаметова
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Пропавшая в нижневартовских лесах пенсионерка найдена мёртвой. Фото с сайта pixabay.comПропавшая в нижневартовских лесах пенсионерка найдена мёртвой. Фото с сайта pixabay.com
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Найти живой спустя почти три недели 76-летнюю пропавшую в лесах жительницу посёлке Варьеган Нижневартовского района не удалось.

По информации «Центроспас-Югории», 7 августа пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении, на связь не выходила. Спасатели, совместно с сотрудниками полиции, приступили к поискам.

Поиски продолжались ежедневно. 18 августа спасатели выезжали на протоку Прямица реки Аган с.п. Варьеган, где с проведением водолазных работ. Поисковая группа обследовала береговую линию вниз по течению реки и обратно 30 км, водолазным способом обследовали протоку 1600 м2. Во время поисковой операции спасателям поступила информация от сотрудников полиции о том, что тело женщины найдено в лесном массиве.

Между тем, югорчане продолжают теряться в лесах. Так, 17 августа поисковая группа выезжала на 75 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», где в лесу потерялся 37-летний мужчина. Спасатели, при помощи сигнально-говорящего устройства, подавали сигналы, параллельно разговаривая с потерявшимся по телефону, вывели пострадавшего на дорогу. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медпомощи не нуждался.

А 18 августа группа спасателей выезжали в ДНТ «Бриз» с.п. Солнечный Сургутского района, откуда поступило сообщение: в районе дач в лесном массиве потерялся мужчина. Прибыв к месту вызова, помощь спасателей не понадобилась, мужчина вышел самостоятельно, в медпомощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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