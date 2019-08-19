2019-08-19T09:23:49+03:00
Происшествия

В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей

Найти преступников будет сложно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублейВ минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

За минувшие выходные дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Лангепаса, Нефтеюганска, Белоярского, Нефтеюганского и Советского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали свои услуги. Так, неизвестные позвонили 74-летней жительнице Белоярского района и предложили остановить несанкционированное списание денежных средств с карты. Поверив звонившим, пенсионерка сказала им реквизиты и пароли банковской карты.

Кроме того, югорчане попадали в ловушки мошенников на бесплатном сайте объявлений и в социальных сетях.

Так, в Сургуте 72-летняя местная жительница перевела злоумышленникам 340 тысяч рублей, желая продать гараж.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников. Добавим, что найти преступников довольно сложно, потому полиция рекомендует жителям Югры не передавать личные данные по звонку или на сайте объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Когалыме на День города улицы перекроют для движения транспорта
Биатлонный центр в Ханты-Мансийске готовится к Кубку мира
В Сургуте назвали количество дворов, где организуют одностороннее движение
Житель Турции снова попытался провезти в Югру запчасти без декларации
Сургутян приглашают на ярмарку товаров местных производителей
За взятку судмедэксперту из Ханты-Мансийска грозит 8 лет тюрьмы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В выходные в Югре лес полыхал на площади почти двести гектаров
Сургутян предупреждают о бродящем поблизости медведе
В Югре около 30 тысяч пенсионеров получат доплаты к пенсиям
Телевизор стал добычей квартирного вора из Ханты-Мансийска
Жителя Урая искали спасатели и полиция, пока он форсировал Конду
Молодой сантехник из Сургута похитил со стройки высоковольтный кабель
Глава Сургутского района вручил букет цветов маме новорожденного Андрея
Житель Нефтеюганска задержан в Лангепасе с крупной партией наркотиков