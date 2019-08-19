В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-19T09:23:49+03:00

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За минувшие выходные дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Лангепаса, Нефтеюганска, Белоярского, Нефтеюганского и Советского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали свои услуги. Так, неизвестные позвонили 74-летней жительнице Белоярского района и предложили остановить несанкционированное списание денежных средств с карты. Поверив звонившим, пенсионерка сказала им реквизиты и пароли банковской карты.

Кроме того, югорчане попадали в ловушки мошенников на бесплатном сайте объявлений и в социальных сетях.

Так, в Сургуте 72-летняя местная жительница перевела злоумышленникам 340 тысяч рублей, желая продать гараж.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников. Добавим, что найти преступников довольно сложно, потому полиция рекомендует жителям Югры не передавать личные данные по звонку или на сайте объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU