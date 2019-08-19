В Югре совершенствуют систему паллиативной помощи
Программа развития региональной системы оказания паллиативной помощи утверждена правительством Югры накануне.
Ее реализация будет производиться в составе государственной программы «Современное здравоохранение».
Как сообщает портал правительства Югры, программой в числе прочих мероприятий предусмотрена организация амбулаторной паллиативной службы. Это позволит оказывать необходимые медицинские услуги пациентам дома – в привычных и комфортных для них условиях, в окружении близких людей.
Документом предусмотрено обучение родственников правилам оказания паллиативной помощи. Таким образом, они получат необходимые навыки ухода за больными, использования лекарственных средств и другие.
Отдельным блоком в программу включены мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, включая доступность лекарственных препаратов. Ожидается, что в Югре появятся аптечные организации, осуществляющие изготовление необходимых лекарственных препаратов, увеличится количество точек их отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU