СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-19T08:57:12+03:00

В Югре совершенствуют систему паллиативной помощи. Фото с сайта правительства Югры

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Программа развития региональной системы оказания паллиативной помощи утверждена правительством Югры накануне.

Ее реализация будет производиться в составе государственной программы «Современное здравоохранение».

Как сообщает портал правительства Югры, программой в числе прочих мероприятий предусмотрена организация амбулаторной паллиативной службы. Это позволит оказывать необходимые медицинские услуги пациентам дома – в привычных и комфортных для них условиях, в окружении близких людей.

Документом предусмотрено обучение родственников правилам оказания паллиативной помощи. Таким образом, они получат необходимые навыки ухода за больными, использования лекарственных средств и другие.

Отдельным блоком в программу включены мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, включая доступность лекарственных препаратов. Ожидается, что в Югре появятся аптечные организации, осуществляющие изготовление необходимых лекарственных препаратов, увеличится количество точек их отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU