2019-08-19T08:18:59+03:00
Происшествия

Сургутянин получил условный срок за употребление и хранение наркотиков

Запрещённые вещества он покупал через закладки
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин получил условный срок за употребление и хранение наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСургутянин получил условный срок за употребление и хранение наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимый в мае 2019 года купил через тайник-закладку для личного употребления синтетическое наркотическое средство массой 0,45 грамма, что составляет крупный размер. Часть наркотика злоумышленник употребил, а оставшуюся часть хранил при себе.

«Синтетику» обнаружили и изъяли у мужчины сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району во время личного досмотра подсудимого.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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