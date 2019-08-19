Сургутянин получил условный срок за употребление и хранение наркотиков
Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимый в мае 2019 года купил через тайник-закладку для личного употребления синтетическое наркотическое средство массой 0,45 грамма, что составляет крупный размер. Часть наркотика злоумышленник употребил, а оставшуюся часть хранил при себе.
«Синтетику» обнаружили и изъяли у мужчины сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району во время личного досмотра подсудимого.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц условно с испытательным сроком три года.
ИСТОЧНИК KP.RU