СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-19T08:04:47+03:00

В минувшие выходные на дорогах Югры погибли пять человек, трое из которых - пешеходы. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Прошедшие выходные на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа были крайне травмоопасными. Так, по данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в период с 16 по 18 августа на территории округа зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 16 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних.

Смертельная авария произошла 16 августа около 23:25 на «Западно-Сургутском» месторождении в городе Сургут, водитель за рулём «Лада Веста» сбил 41-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход скончался на месте.

17 августа в 02:20 на 772 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель за рулём «КАМАЗа» также сбил пешехода, личность которого до сих пор не установлена. Погибший также двигался по проезжей части навстречу движущегося автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

17 августа в 02:47 на автодороге «Перегребное – Перегребинское ЛПУ» в Октябрьском районе водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112» сбил 40-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги справа по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался. 17 августа в 11:10 на пересечении дорог «Северный обход города Сургут» и «Сургут – Нижневартовск», произошло столкновение мотоцикла «ЯМАХА» под управлением 31-летнего водителя и автомобиля «Тойота RAV4» под управлением 70-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

18 августа около 17:00 на 19 км автодороги «Радужный – Бахиловское месторождение» произошло столкновение «ВАЗ» под управлением 60-летнего водителя и «КАМАЗа» под управлением 51-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «ВАЗ» погиб.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 13 – за отказ от медицинского освидетельствования и восемь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 76 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU