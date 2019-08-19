2019-08-19T07:48:00+03:00
Происшествия

В Югорске участкого обвиняют в получении взятки от иностранца

Мигрант отдал ему две тысячи рублей за несоставление протокола
Алена Кульмухаметова
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В Югорске участкого обвиняют в получении взятки от иностранца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югорске участкого обвиняют в получении взятки от иностранца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Лишиться работы и стать уголовником может полицейский из Югорска за получение взятки. Пока ведётся следствие.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, участковый уполномоченный отдела полиции Югорска в мае 2018 года получил от иностранца взятку в размере двух тысяч рублей за бездействие по привлечению другого лица к административной ответственности в сфере миграционного законодательства и предпринимательской деятельности.

Следственным органом в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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