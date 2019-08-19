В Югорске участкого обвиняют в получении взятки от иностранца
Лишиться работы и стать уголовником может полицейский из Югорска за получение взятки. Пока ведётся следствие.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, участковый уполномоченный отдела полиции Югорска в мае 2018 года получил от иностранца взятку в размере двух тысяч рублей за бездействие по привлечению другого лица к административной ответственности в сфере миграционного законодательства и предпринимательской деятельности.
Следственным органом в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU