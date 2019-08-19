2019-08-19T07:36:10+03:00
Общество

Подгоревшая пища стала причиной эвакуации 70 жильцов дома в Ханты-Мансийске

Спасатели подвели итоги работы за неделю
Алена Кульмухаметова
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Подгоревшая пища стала причиной эвакуации 70 жильцов дома в Ханты-Мансийске. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПодгоревшая пища стала причиной эвакуации 70 жильцов дома в Ханты-Мансийске. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сигнализация в жилом доме в окружной столице Югры сработала 16 августа днём. На место сразу же выехали пожарные расчёты, а жильцы начали спешно эвакуироваться.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, в 13:09 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в жилом здании. Через три минуты к месту вызова прибыли шесть единиц техники, 25 человек личного состава от МЧС России. До прибытия пожарных подразделений 70 человек эвакуировались самостоятельно.

В ходе проведения разведки было установлено, что произошло подгорание пищи в квартире на втором этажечетыре

Всего с 12 по 18 августа на территории Югры зарегистрировано 47 пожаров. Спасены четыре человека, эвакуированы – 35. Пожарно-спасательными подразделениями спасено материальных ценностей на сумму более 38 миллионов рублей.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали бесхозные и нежилые строения, объекты жилого сектора, автомобили. От огня пострадали пять транспортных средств и 28 строений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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