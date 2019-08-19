2019-08-19T07:27:45+03:00
Происшествия

Югорчанин перекрасил украденный у девочки велосипед, чтобы скрыть преступление

Мужчина не раз был судим
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин перекрасил украденный у девочки велосипед, чтобы скрыть преступлениеЮгорчанин перекрасил украденный у девочки велосипед, чтобы скрыть преступлениеФото: Татьяна Коркина
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Смена цвета велосипеда не позволила скрыть его кражу. Полицейские Югорска вышли на след преступника.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 11 августа в дежурную часть полиции Югорска поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный похитил принадлежащий его дочери-подростку велосипед «STERN», стоимостью около 12 тысяч рублей.

Уже на пятый день оперативники установили подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе - за кражу имущества. Нарушитель самостоятельно перекрасил похищенный велосипед, чтобы скрыть следы преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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