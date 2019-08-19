2019-08-19T06:57:51+03:00
Общество

Погода в Югре 19 августа: дожди, грозы и сильный ветер

На дорогах плохая видимость
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 августа: дожди, грозы и сильный ветерПогода в Югре 19 августа: дожди, грозы и сильный ветерФото: Алена Кульмухаметова
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В понедельник 19 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по востоку умеренный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+20 градусов, местами +21,+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте пасмурно, дождь, вечером сильный. На дорогах плохая видимость. Ветер северо-западный 8-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +16 градусов.

В Нижневартовске облачно, дождь, вечером сильный с грозой. Ветер северо-западный, западный 6-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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