2019-08-18T10:05:32+03:00
Общество

Совет по развитию гражданского общества высоко оценил архитектуру Ханты-Мансийска

Представители президентской организации два дня работали в окружной столице
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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В Ханты-Мансийске прошло 32-е заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В течение двух дней его участники обсуждали систему поддержки некоммерческих организации (НКО), эффективность инструментов общественного контроля в Югре и, в целом, развитие институтов гражданского общества в регионе.

Модератором встречи выступила Наталия Евдокимова, член Совета, председатель постоянной комиссии по развитию некоммерческих организаций, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, независимый эксперт Министерства юстиции РФ.

Она отметила, что такие выезды организованы для того, чтобы понять, как развивается гражданское общество на местах. По мнению спикера, результаты возможны только там, где власть, бизнес и некоммерческие организации живут в согласии и понимании общих задач. У Югры в этом плане есть неплохие результаты.

- Меня, как юриста, просто потряс ваш закон о бесплатной юридической помощи, в котором 12 дополнительных категорий и еще 10 дополнительных случаев, по которым вы оказываете помощь людям, в том числе в суде! Ни в одном субъекте я такого не видела, это очень трудоемкая работа и то, что людям вы предоставляете помощь квалифицированных юристов, защищающих их интересы в суде, это просто замечательно, - подчеркнула Наталия Евдокимова.

Она также добавила, что ее просто потрясла архитектура Ханты-Мансийска.

- Я любитель старины! У вас видимо какие-то эксклюзивные архитекторы работали над созданием городского пространства. Что ни здание, то архитектурный эксклюзив. Замечательный город, – поделилась своими впечатлениями Наталия Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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