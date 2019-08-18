2019-08-18T07:03:49+03:00
Общество

Погода в Югре 18 августа: ожидается переменная облачность, возможен туман

Днем воздух прогреется до +21,+23 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 августа, на территории ХМАО-Югры ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой, по восточным районам умеренный дождь. В отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ближайшие сутки по прогнозам синоптиков будет преобладать северо-западный ветер 5-10 м/с. Днем порывы могут достигать до 15 м/с. Ожидаемая температура ночью +12,+17 градусов, местами столбик термометра опустится до +6,+11 градусов. Днем воздух прогреется до +21,+26 градусов, в некоторых населенных пунктах до +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. День пройдет без осадков. Ближайшие сутки будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +12,+14 градусов. Днем воздух прогреется до +21,+23 градусов.

В народном календаре 18 августа почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней - таков и декабрь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет по развитию гражданского общества высоко оценил архитектуру Ханты-Мансийска
Общественники Ханты-Мансийска оценили два отремонтированных участка дорог
В Сургуте торжественно забили первую сваю для будущей школы
Лжесотруднице банка дали 4 года за кражу денег у югорской пенсионерки
Погода в Югре 17 августа: местами пройдет небольшой дождь
Дороже всего югорчанам обходится транспортировка мусора
Наглая воровка из Урая вынесла без оплаты две бутылки водки
В Нижневартовске начал работу школьный базар
В Югре на проекты некоммерческих организаций выделены 48 миллионов рублей
В Сургуте полицейские задержали вора-неудачника
В Нижневартовске перекроют для движения транспорта улицу Жукова
Четыре года колонии и штраф получил мошенник из Югры за кражу 15 миллионов рублей у клиентов
В деревне Русскинская 1 сентября откроют арт-эко-парк
На три года в колонию отправлен пьяный водитель из Нижневартовска за то, что покусал автоинспектора
Проститутке из Сургута житель Лянтора сбросил на карту 66 тысяч рублей
Все школы Югры готовы к новому учебному году
В Нефтеюганске стартовал фестиваль авторской песни
Вартовчане просят о создании в городе скейт-парка
Житель Урая украл со съёмной квартиры вещи и флаг СССР из бархата
Требуем ДНК: жители Сургута не верят проверке полицией цыганки с малышом
Начальника участка будут судить за гибель двух строителей при обрушении моста в Нефтеюганском районе
В Сургуте, после падения детей в шахту многоэтажки, началась проверка дворов на безопасность
В Башкирии в ДТП попала семья из Нижневартовска. Погибла женщина
На месторождении в Югре пенсионер похитил трубы
Спасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 грибников
В Ханты-Мансийске на «BMW» без прав задержан пьяный водитель
В Нижневартовске для движения транспорта перекрыли улицу Мира