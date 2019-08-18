Погода в Югре 18 августа: ожидается переменная облачность, возможен туман

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-18T07:03:49+03:00

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Сегодня, 18 августа, на территории ХМАО-Югры ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой, по восточным районам умеренный дождь. В отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ближайшие сутки по прогнозам синоптиков будет преобладать северо-западный ветер 5-10 м/с. Днем порывы могут достигать до 15 м/с. Ожидаемая температура ночью +12,+17 градусов, местами столбик термометра опустится до +6,+11 градусов. Днем воздух прогреется до +21,+26 градусов, в некоторых населенных пунктах до +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. День пройдет без осадков. Ближайшие сутки будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +12,+14 градусов. Днем воздух прогреется до +21,+23 градусов.

В народном календаре 18 августа почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней - таков и декабрь».

ИСТОЧНИК KP.RU