Общественники Ханты-Мансийска оценили два отремонтированных участка дорог

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-17T12:21:20+03:00

Подрядчик дал четыре года гарантии на проделанные работы

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В Ханты-Мансийске состоялась очередная приемка двух участков автомобильных дорог после ремонта. В их оценке принимали участие представители Департамента городского хозяйства, МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ», подрядной организации МДЭП, ООО «Ханты-Мансийск строй контроль», а также общественники – члены автомобильного сообщества «Drive2 Ханты-Мансийск» и городские активисты.

Работы на отрезках улиц Пионерской и Комсомольской проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее проведенная в 2018 году инструментальная диагностика выявила высокую колейность на этих участках автодороги, именно поэтому их включили в контракт на ремонт дорожного полотна.

- Подрядчик дает 4 года гарантии на проделанные работы, - рассказал исполняющий обязанности заместителя директора департамента городского хозяйства Алексей Мокроусов.

В целом контролеры пришли к заключению, что со своей задачей подрядчики справились. Результаты обновления первого участка горожане оценили положительно. На втором же, площадью 500 м2, было небольшое замечание касающееся понижения бордюрного камня, около пешеходного перехода.

Всего в 2019 году в Ханты-Мансийске планируется отремонтировать более 5,5 километров дорог, в прошлом году эта цифра составила 3,84 км, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU