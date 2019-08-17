2019-08-17T10:57:34+03:00
Общество

В Сургуте торжественно забили первую сваю для будущей школы

В городе стремятся сократить вторую смену для учебы
Анна Полякова
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В Сургуте торжественно забили первую сваю для будущей школы Фото: администрация СургутаВ Сургуте торжественно забили первую сваю для будущей школы Фото: администрация Сургута
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В микрорайоне №33 Сургута забили первую сваю в основание будущей школы. В символическом старте очередного социального объекта принял участие глава города Вадим Шувалов. До этого на площадке установили ограждение, разобрали и вывезли завалы мусора, очистили территорию от кустарника.

Эта школа стала второй из семи образовательных учреждений, где начались строительные работы в рамках концессионных соглашений. Все эти учебные заведения появятся в Сургуте до 2021 года.

Как сообщили в администрации города, в 2018 году впервые заключены концессионные соглашения с инвесторами на строительство сразу семи школ.

- Таких темпов раньше не было, несколько лет вообще не велось строительство школ. Сегодня мы создаем существенный задел на более чем 8 тысяч дополнительных мест. Это позволит нам значительно сократить вторую смену, обеспечить социальными объектами и уже застроенные районы, и новые территории, где сейчас идет активное жилищное строительство, - сказал Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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