СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-17T07:14:38+03:00

Лжесотруднице банка дали 4 года за кражу денег у югорской пенсионерки Фото: Ольга Крыльцова

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Сургутский районный зачитал обвинительный приговор жительнице Усть-Лабинска Краснодарского края. Ее признали виновной в совершении крупной кражи.

В феврале 2018 года она позвонила жительнице поселка Нижнесортымский ХМАО и представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила югорчанке о проводимом перерасчете пенсии и необходимости в связи с этим предоставить данные ее банковской карты.

Доверчивая северянка сообщила всю секретную информацию. В результате с банковского счета пожилой женщины ушло 52,5 тыс. рублей.

Суд учел, что злоумышленница неоднократно судима, в том числе за аналогичные преступления, и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU