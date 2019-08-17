Лжесотруднице банка дали 4 года за кражу денег у югорской пенсионерки
Сургутский районный зачитал обвинительный приговор жительнице Усть-Лабинска Краснодарского края. Ее признали виновной в совершении крупной кражи.
В феврале 2018 года она позвонила жительнице поселка Нижнесортымский ХМАО и представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила югорчанке о проводимом перерасчете пенсии и необходимости в связи с этим предоставить данные ее банковской карты.
Доверчивая северянка сообщила всю секретную информацию. В результате с банковского счета пожилой женщины ушло 52,5 тыс. рублей.
Суд учел, что злоумышленница неоднократно судима, в том числе за аналогичные преступления, и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU