2019-08-17T05:02:22+03:00
Общество

Погода в Югре 17 августа: местами пройдет небольшой дождь

Температура воздуха днем поднимется до +20…+25 С
Анна Полякова
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Погода в Югре 17 августа: местами пройдет небольшой дождь Фото: pixabay.comПогода в Югре 17 августа: местами пройдет небольшой дождь Фото: pixabay.com
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В субботу, 17 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западного и западного направления 4-9 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +20…+25 ºС.

В Ханты-Мансийске - переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер ожидается юго-западный и западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +21…+23 ºС.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с. Температура воздуха поднимется до + 24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 1 м/с. Температура воздуха +25 градусов.

В Нефтеюганске ясная погода после обеда сменится на пасмурную, однако осадки не ожидаются. Температура воздуха +25 градусов, ветер юго-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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