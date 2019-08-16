Дороже всего югорчанам обходится транспортировка мусора

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-16T15:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами действует во всех 11 муниципалитетах северной зоны Югры. В августе их жители получили первые квитанции за услуги ЖКХ с новой строкой.

Как разъясняет пресс-служба «Югра-Экология», размер платы утвержден региональной службой по тарифам и за 1 кубический метр составляет 697,51 рубля. 72 процента этой суммы – это расходы на вывоз мусора, 20 – на размещение его на полигоне, а 8 процентов – расходы регионального оператора на ведение расчетно-кассовой и договорной работы.

Отмечается, что самая большая часть расходов приходится именно на транспортировку мусора, где в том числе учтены стоимость горюче-смазочных материалов, расстояние от контейнера до полигона, количество точек на маршруте. Все расходы, заложенные в тарифе, экономически обоснованы и проверены тарифными службами окружного и федерального уровней.

В тарифе отсутствуют сборы на строительство новых полигонов, сортировочных линий или закупку контейнеров.

Раньше в квитанции отдельной строкой отражалась плата только за вывоз твердых бытовых отходов, которая рассчитывалась исходя из квадратуры квартиры. Остальные расходы на обращение с ТКО в квитанции были не видны.

Теперь услуга стала коммунальной, расчет производится исходя из числа проживающих. Плата складывается из тарифа, утвержденного региональной службой по тарифам, и норматива накопления твердых коммунальных отходов, установленного муниципальными органами власти: в каждом муниципалитете свой норматив, в связи с чем плата может отличаться.

Например, в Сургуте норматив для жителей многоквартирных домов составляет 1,9 кубических метра в год на одного проживающего. В итоге плата равняется 110,44 рублям в месяц. В Радужном норматив – 1,862 кубических метра, соответственно, платеж – 108,23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU