2019-08-16T15:40:06+03:00
Происшествия

Наглая воровка из Урая вынесла без оплаты две бутылки водки

Алкоголь она выпила с приятелями
Алена Кульмухаметова
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Наглая воровка из Урая вынесла без оплаты две бутылки водкиНаглая воровка из Урая вынесла без оплаты две бутылки водкиФото: Татьяна Коркина
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Оплачивать покупку, состоящую из двух бутылок водки, женщина не стала даже по настойчивому требованию продавцов. Чуть позже наглую воровку задержали полицейские.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне вечером в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлена подозреваемая в краже из магазина. Ей оказалась 30-летняя безработная дама.

Подозреваемая, находясь в одном из магазинов города, совершила открытое хищение двух бутылок водки, стоимостью порядка 600 рублей. Впоследствии, продавец магазина потребовал вернуть похищенную продукцию. Однако нарушительница пояснила, что алкоголь принадлежит ей, и, игнорируя продавца, покинула магазин. Похищенное женщина выпила со своими друзьями. Подозреваемая дала признательные показания.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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