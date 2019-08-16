В Югре на проекты некоммерческих организаций выделены 48 миллионов рублей
Для участия во втором конкурсе на получение гранта губернатора Югры от некоммерческих организаций поступило 70 заявок. Большая часть из них посвящена пропаганде здорового образа жизни, социальной поддержке граждан и образованию.
- Общий призовой фонд составляет 48 миллионов рублей, – сообщил директор окружного департамента общественных и внешних связей Александр Деменко. – Главное отличие второго конкурса от первого заключается в том, что теперь участники должны указать соответствие конкурсного проекта целям и задачам, изложенным в указе президента России о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. Это важно, так как мы рассчитываем, что некоммерческий сектор поможет достичь показателей национальных проектов. Мы также выступили с инициативой, чтобы этот параметр был введен и в конкурсе на получение президентского гранта.
Подать заявку для участия в окружном конкурсе можно до 7 сентября включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU