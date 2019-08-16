В Югре на проекты некоммерческих организаций выделены 48 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-16T14:53:29+03:00

Подать заявку для участия в окружном конкурсе можно до 7 сентября

Изменить размер текста: A A

Для участия во втором конкурсе на получение гранта губернатора Югры от некоммерческих организаций поступило 70 заявок. Большая часть из них посвящена пропаганде здорового образа жизни, социальной поддержке граждан и образованию.

- Общий призовой фонд составляет 48 миллионов рублей, – сообщил директор окружного департамента общественных и внешних связей Александр Деменко. – Главное отличие второго конкурса от первого заключается в том, что теперь участники должны указать соответствие конкурсного проекта целям и задачам, изложенным в указе президента России о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. Это важно, так как мы рассчитываем, что некоммерческий сектор поможет достичь показателей национальных проектов. Мы также выступили с инициативой, чтобы этот параметр был введен и в конкурсе на получение президентского гранта.

Подать заявку для участия в окружном конкурсе можно до 7 сентября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU