В Сургуте полицейские задержали вора-неудачника

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-16T14:46:06+03:00

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Уголовное дело в отношении невезучего похитителя металлолома направлено в суд Сургута. Краденое было изъято. По информации УМВД на транспорте Сургутского района, 24-летний житель села Ульт-Ягут Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. утром 8 мая вместе с сожительницей поехал в Сургут, чтобы по пути сдать в пункт приема лома накопившийся на даче ненужный металлолом. Правда, в тот день доехать до пункта назначения паре не удалось. Мужчина заехал на станцию Ульт-Ягун, где похитил с насыпи железнодорожного пути 46 подкладок к рельсам и два отрезка рельса. Общий вес похищенного составил 375 кг, на сумму ущерба пять тысяч рублей. Погрузив лом в багажник автомобиля, он покинул станцию. По дороге автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили металлические детали, документов на которые не оказалось. Водитель и его спутница были доставлены в полицию, а машина помещена на штрафстоянку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а похищенные отрезки труб и железнодорожные детали изъяли. Теперь мужчина ждёт вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU