В Нижневартовске перекроют для движения транспорта улицу Жукова

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-16T14:38:04+03:00

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Интернациональная, Мира, а теперь ещё и Жукова будет перекрыта для движения автотранспорта в Нижневартовске. Терпение вартовчан уже на исходе, но власти просят потерпеть, так как по городу идут сезонные работы.

По информации городской администрации, нижневартовские коммунальщики продолжают подготовку города к зиме. В связи с этим с 20 по 31 августа будет закрыт для проезда автотранспорта участок улицы Маршала Жукова, что в створе улиц Северная и Мира. На данной территории ведутся работы по обновлению водовода.

Кроме того, в связи с проведением ремонтной кампании с 16 августа до окончания работ перекрыт участок дороги по улице Мира от улицы Чапаева до улицы Дружбы Народов. Перекресток улиц Мира – Дружбы Народов будет открыт для движения с частичным перекрытием по полосам.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU