СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-16T13:59:18+03:00

Четыре года колонии и штраф получил мошенник из Югры за кражу 15 миллионов рублей у клиентов Фото: Татьяна Коркина

От его действий пострадали 28 человек

Изменить размер текста: A A

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нижневартовска. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, генеральный директор ООО «Группа компаний «Новые технологии» совместно с неустановленными подельниками в период с марта 2016 года по ноябрь 2016 года заключил в интернете с коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицами договоры поставки товарно-материальных ценностей.

Выполнять договорные обязательства мошенник не намеревался, полученные в качестве оплаты договоров деньги он снимал с расчетного счета общества и распоряжался ими по своему усмотрению.

В результате указанной деятельности причинен материальный ущерб 28 лицам в общем размере свыше 15 млн. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU