В деревне Русскинская 1 сентября откроют арт-эко-парк
Уникальный экопарк появится в деревне Русскинская Сургутского района. Все скульптуры там разработаны по эскизам воспитанников детского лагеря «Этноград».
Как сообщили в правительстве региона, все фигуры, размещённые на территории парка, выполнены в натуральную величину из искусственной бронзы и дерева. В экспозицию вошли девять арт-объектов, прототипы которых — культовые фигуры коренных народов Севера. Колорит парка настраивает на полное единение человека с природой, сказали члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во время визита. Еще они оценили фигуру медведя – главного символа этнокультуры. Гости были удивлены, что в парке нет привычного глазу асфальта, вместо него дорожки вымощены белоснежной мраморной крошкой.
ИСТОЧНИК KP.RU