СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-16T13:43:45+03:00

На три года в колонию отправлен пьяный водитель из Нижневартовска за то, что покусал автоинспектора. Фото с сайта pixabay.com

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Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Нижневартовска, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении полицейского.

По информации прокуратуры Нижневартовска, подсудимый в ночь с 20 на 21 мая 2019 находясь пьяным у дома 7-А по улицы Северная города Нижневартовска, испытывая неприязнь к представителю власти – инспектору ДПС покусал руки. Как оказалось, нарушитель покинул место ДТП, потому полицейские задержали его. Подсудимый свою вину признал частично, показав, заявив, что представителя власти покусал не специально.

В суде выяснили, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, мужчина отрицательно характеризуется по месту жительства, находится под административным надзором, как лицо ранее неоднократно судим. В этой связи суд назначил подсудимому наказание по совокупности приговоров в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU