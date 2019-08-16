СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-16T13:02:24+03:00

Проститутке из Сургута житель Лянтора сбросил на карту 66 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Как сообщалось ранее, в Лянторе 57-летний мужчина лишился более 60 тысяч рублей в надежде получить услуги интимного характера от красоток из Сургута.

Полицейскими установлено, что пылкий югорчанин пытался воспользоваться интимными услугами, объявление об оказании которых он нашёл на сайте «prostitutkisurguta.xyz». Связавшись с девушкой по телефону 89381446220, договорился об услугах. Девушка под разными предлогами попросила перевести деньги: предоплата, аренда жилья и др., обещав вернуть деньги при личной встрече. Поверив девушке, мужчина перевел посредством онлайн-банкинга 66 тысяч рублей.

Похожий случай зафиксирован в июне в Ханты-Мансийске. Там 25-летний мужчина лишился 35 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU