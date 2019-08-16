Проститутке из Сургута житель Лянтора сбросил на карту 66 тысяч рублей
Как сообщалось ранее, в Лянторе 57-летний мужчина лишился более 60 тысяч рублей в надежде получить услуги интимного характера от красоток из Сургута.
Полицейскими установлено, что пылкий югорчанин пытался воспользоваться интимными услугами, объявление об оказании которых он нашёл на сайте «prostitutkisurguta.xyz». Связавшись с девушкой по телефону 89381446220, договорился об услугах. Девушка под разными предлогами попросила перевести деньги: предоплата, аренда жилья и др., обещав вернуть деньги при личной встрече. Поверив девушке, мужчина перевел посредством онлайн-банкинга 66 тысяч рублей.
Похожий случай зафиксирован в июне в Ханты-Мансийске. Там 25-летний мужчина лишился 35 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU