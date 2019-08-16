СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-16T12:54:31+03:00

Все школы Югры готовы к новому учебному году Фото: Татьяна Коркина

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Проверка готовности образовательных организаций к новому учебному 2019-2020 годов завершилась в Югре.

Комиссия, в первую очередь, проверяет выполнение требований пожарной безопасности, уровень защищенности от террористических угроз, соблюдения санитарных норм и правил, создания безопасных условий при перевозке детей.

- При приемке учитывается как готовность организаций к учебному процессу, так и все аспекты безопасности детей, включая и тестирование руководителей на знание требований к антитеррористической защищенности объектов, – подчеркнул директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Как сообщили в профильном ведомстве, проверка была проведена в 663 образовательных организациях, в том числе в 308 муниципальных и государственных школах, 289 детских садах, 18 профессиональных образовательных организациях, 3 организациях высшего образования, а также 45 – дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU