2019-08-16T12:44:11+03:00
Звезды

В Нефтеюганске стартовал фестиваль авторской песни

Участников просят прийти в хорошем настроении
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске стартовал фестиваль авторской песни. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске стартовал фестиваль авторской песни. Фото с сайта pixabay.com
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Тридцатый юбилейный окружной Фестиваль авторской песни «Вдали от шума городского…» стартовал с 16 августа в Нефтеюганске. В мероприятии примут участие авторы и исполнители городов ХМАО-Югры, регионов России, ближнего зарубежья.

В программе фестиваля, который проходит на берегу реки Обь, 39 километр автодороги Нефтеюганск – Сургут, наряду с выступлениями участников и метров бардовского движения запланированы детские развлекательные программы, спортивные мероприятия, мастер-классы, художественные выставки.

Как сообщает администрации города, фестиваль проводится в условиях туристического лагеря, каждый участник должен иметь при себе хорошее настроение, репертуар бардовских песен, по желанию: палатку или спальный мешок, теплые вещи, удобную обувь, гитару, продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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