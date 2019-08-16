2019-08-16T12:00:16+03:00
Общество

Вартовчане просят о создании в городе скейт-парка

Сейчас ребята тренируются на открытых необустроенных площадках
Алена Кульмухаметова
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Вартовчане просят о создании в городе скейт-парка. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчане просят о создании в городе скейт-парка. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Власти Нижневартовска рассмотрят вопрос возведения нового скейт-парка. Об этом попросили главу города Василия Тихонова подростки. Действующий роллердром, расположенный в районе стадиона «Центральный», по словам подростков, устарел: оборудование не отвечает современным требованиям.

Как отметили в городской администрации, сейчас ребята тренируются на открытых необустроенных площадках, не отвечающих требованиям безопасности.

- Запрос обоснованный, тем более что скейтбординг Международным олимпийским комитетом включен в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года. Ребята пришли на встречу подготовленными – изучили услуги фирм, которые занимаются созданием таких парков, опыт других территорий. Я думаю, предложение вполне возможно реализовать. К дальнейшему обсуждению этой идеи подключим моих заместителей и экспертов. Ребята вызвались не только контролировать процесс, но и принимать в нем активное участие, предлагая свои идеи, - рассказал после встречи со скейтерами Василий Тихонов.

Предполагается, что новый скейт-парк будет расположен на месте действующего роллердрома. Сейчас он занимает площадь около 400 кв.м. Исходя из пожеланий подростков будет подготовлен проект парка, рассчитана его стоимость, а также сроки строительства объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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