Вартовчане просят о создании в городе скейт-парка

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-16T12:00:16+03:00

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Власти Нижневартовска рассмотрят вопрос возведения нового скейт-парка. Об этом попросили главу города Василия Тихонова подростки. Действующий роллердром, расположенный в районе стадиона «Центральный», по словам подростков, устарел: оборудование не отвечает современным требованиям.

Как отметили в городской администрации, сейчас ребята тренируются на открытых необустроенных площадках, не отвечающих требованиям безопасности.

- Запрос обоснованный, тем более что скейтбординг Международным олимпийским комитетом включен в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года. Ребята пришли на встречу подготовленными – изучили услуги фирм, которые занимаются созданием таких парков, опыт других территорий. Я думаю, предложение вполне возможно реализовать. К дальнейшему обсуждению этой идеи подключим моих заместителей и экспертов. Ребята вызвались не только контролировать процесс, но и принимать в нем активное участие, предлагая свои идеи, - рассказал после встречи со скейтерами Василий Тихонов.

Предполагается, что новый скейт-парк будет расположен на месте действующего роллердрома. Сейчас он занимает площадь около 400 кв.м. Исходя из пожеланий подростков будет подготовлен проект парка, рассчитана его стоимость, а также сроки строительства объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU