2019-08-16T11:53:45+03:00
Происшествия

Житель Урая украл со съёмной квартиры вещи и флаг СССР из бархата

Злоумышленника нашли спустя полтора года
Алена Кульмухаметова
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Житель Урая украл со съёмной квартиры вещи и флаг СССР из бархата. Фото с сайта pixabay.comЖитель Урая украл со съёмной квартиры вещи и флаг СССР из бархата. Фото с сайта pixabay.com
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Кража в одной из квартир Урая произошла в феврале 2018 года. У 49-летнего местного жителя были похищены вещи и советский флаг из бархата, с изображением герба СССР.

Накануне полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 44-летний местный житель. Мужчина находился на съемной квартире потерпевшего, откуда похитил спортивный костюм, зимние кроссовки, джинсы и советский флаг общей стоимостью более 27 тысяч рублей. Похищенные вещи подозреваемый вскоре выкинул, а флаг из бархата, с изображением герба СССР сотрудниками полиции был изъят по месту жительства. Подозреваемый признался в содеянном.

Следственным отделом в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется дальнейшее следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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