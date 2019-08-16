Требуем ДНК: жители Сургута не верят проверке полицией цыганки с малышом

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-16T11:42:38+03:00

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Накануне в полицию Сургута поступило сообщение от местной жительницы о том, что около одного из магазинов на улице Мелик-Карамова сидит женщина со спящим ребенком на руках и просит милостыню. Для отработки данного сообщения на место выехал сотрудник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Напомним, жительница Сургута Кристина Остроглядова заметила попрошайку с ребёнком славянской внешности на руках и заподозрила неладное. Пост об этом появился во многих группах в соцсети ВКонтакте. Она рассказала, что ребёнок сильно хрипит при дыхании и не просыпается, что её очень пугает. Сургутянка заподозрила попрошайку в похищении ребёнка, так как малыш славянской внешности и на цыганку не похож.

Пользователи соцсетей также уверены, что ребёнок на руках цыганки либо накачан алкоголем, либо находится под воздействием запрещённых веществ. В мире попрошаек это делается для того, чтобы «трудовой день» малыш провёл в спящем состоянии и как можно больше вызвал сочувствия у окружающих, а соответственно и увеличения поданных денег. Подписчики групп нашли сходство ребёнка с пропавшим мальчиком из другого региона России.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре заявили, что полицейский проверил документы 24-летней женщины, а также документы ребенка. Установлено, что она является гражданкой Российской Федерации, уроженкой г.Троицк, в местном и федеральном розыске не находится и каких-либо противоправных действий не совершала.

Женщина пояснила, что приехала в Сургут на заработки, а в ближайшее время планирует вернуться с сыном в родной город.

Сургутяне не верят, что ребёнку на руках попрошайки два года. Фото Кристины Остроглядовой

Сообщение о цыганке и фото малыша также было опубликовано в социальных сетях и в средствах массовой информации. В связи с широким общественным резонансом полицией Сургута было принято решение о проведении дополнительной проверки в отношении матери и ребёнка. Все информационные запросы были переданы в г. Троицк, куда накануне уехала попрошайка. Полицейские сразу по её прибытию также проверили женщину – нарушений не выявлено.

Кроме того, от неё было получено разрешение на взятие биоматериала ребёнка с для проведения анализа, который не показал каких-либо отклонений и применений медикаментозных препаратов.

Также полиция проверила бытовые условия содержания ребёнка по месту жительства, все необходимое для комфортного проживания малолетнего имеется, нарушений не выявлено. Женщина не состоит на учете, как неблагополучный родитель.

Между тем, ответ полиции не устроил жителей Сургута. Они уверяют, что женщина и сейчас в городе. Кроме того, документы на ребёнка у нее двух лет, а на фото мальчику 4-5 лет.

«Явная ложь, она в Сургуте. Неоднократно её видели», «Если это ее ребенок, то я балерина тогда», «Жители Сургута требовали генетический анализ родства предполагаемой биологической матери и ребенка», «А ДНК у ребенка брали?», «Ее настоящему, родному ребенку Яну 2 года, а это не ее ребенок», «Как она могла до Троицка доехать за одну ночь? И прям все проверили и дом, и анализы взяли, и все за ОДНУ НОЧЬ??? расскажите как?» - пишут жители Сургута.

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Соцсети взорвались комментариями по поводу поста от жительницы Сургута Кристины Остроглядовой. Северянка на улице заметила попрошайку с ребёнком на руках и заподозрила неладное. Пост об этом появился во многих группах в соцсети ВКонтакте (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU