2019-08-16T11:00:23+03:00
Общество

Начальника участка будут судить за гибель двух строителей при обрушении моста в Нефтеюганском районе

Он был ответственный за проведение работ
Алена Кульмухаметова
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Начальника участка будут судить за гибель двух строителей при обрушении моста в Нефтеюганском районе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНачальника участка будут судить за гибель двух строителей при обрушении моста в Нефтеюганском районе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка АО «Мостострой-11». Он обвиняется нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2018 года строители приступили к разборке пролетного строения демонтируемого моста на 741 километре автодороги «г.Тюмень – г.Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

Начальник участка, ответственный за производство работ, не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли.

В результате при производстве работ произошло обрушением моста. При падении с высоты два работника погибли, трем - причинен тяжкий вред здоровью, также обществу нанесен значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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