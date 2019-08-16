Начальника участка будут судить за гибель двух строителей при обрушении моста в Нефтеюганском районе
Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка АО «Мостострой-11». Он обвиняется нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2018 года строители приступили к разборке пролетного строения демонтируемого моста на 741 километре автодороги «г.Тюмень – г.Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.
Начальник участка, ответственный за производство работ, не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли.
В результате при производстве работ произошло обрушением моста. При падении с высоты два работника погибли, трем - причинен тяжкий вред здоровью, также обществу нанесен значительный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU