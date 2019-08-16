В Сургуте, после падения детей в шахту многоэтажки, началась проверка дворов на безопасность

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-16T10:54:40+03:00

В Сургуте началась проверка дворов на безопасность. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте

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Глава Сургута Вадим Шувалов поручил проверить соблюдение норм безопасности во дворах, где сейчас идут ремонтные и строительные работы, а также провести ревизию уличных дворовых городков, игровых и спортивных площадок .

Как сообщает городская администрация, толчком проверки стал инцидент, когда вечером 14 августа в ЖК «Возрождение» двое детей во время игры провалились в вентиляционную шахту многоэтажного дома. Десятилетние мальчики получили переломы различной степени тяжести после падения с десятиметровой высоты. Одному из детей сделана операция. Он находится в тяжёлом состоянии. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

- Произошедшее говорит о том, что за дворовыми территориями нужен дополнительный контроль. Были ли там факты халатности со стороны УК, выяснит следствие, но мы должны принять все меры, чтобы обезопасить жителей. Дети возвращаются после каникул, впереди учебный год, ребят во дворах, на дорогах становится больше, и задача городских и коммунальных служб, родителей и педагогов обеспечить их безопасность, — сказал Вадим Шувалов.

Также глава поручил департаменту образования провести разъяснительные встречи с родителями и уроки с детьми, рассказать о технике безопасности и правилах поведения во время ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU