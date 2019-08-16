2019-08-16T10:01:57+03:00
Происшествия

На месторождении в Югре пенсионер похитил трубы

Кражу раскрыли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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На месторождении в Югре пенсионер похитил трубы. Фото с сайта pixabay.comНа месторождении в Югре пенсионер похитил трубы. Фото с сайта pixabay.com
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В Сургутском районе установлен подозреваемый в краже 61-летний мужчина, который средь бела дня похитил 78 метров отрезков труб с кустовой площадки одного из районных месторождений.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в Ханты-Мансийске в отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый похитил музыкальную колонку из магазина техники, расположенного по улице Мира.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 27, из них: факт причинения вреда здоровья, грабеж, факт мошенничества, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и четыре кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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