Спасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 грибников

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-16T09:56:02+03:00

Спасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 человек. Фото с сайта pixabay.com

Жители округа теряются в лесах каждый день

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Начавшийся сезон сбора грибов, ягод и шишек открыт в Югре. Жители региона массово идут в чащи лесов и часто теряются.

Только в прошедшие выходные спасатели «Центроспас-Югории» искали четырех человек.

Поисковая группа 10 августа выезжала в лес вблизи с деревней Чантырья Кондинского района, где в лесу потерялась 64-летняя женщина. Она была обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась.

В этот же день спасатели Нижневартовского района выезжали в посёлок Варьеган, где искали женщину. Поиски результатов не дали.

На 10 км автодороги Нягань – Уньюган 11 августа выезжала группа спасателей Октябрьского района. Два человека заблудились в лесу и остались без связи. Спасатели, прибыв к месту вызова, обнаружили автомобиль потерявшихся и, при помощи звуковых сигналов, вывели пострадавших к автомобилю. Пострадавшие в медпомощи не нуждались.

Подобный случай произошел накануне, 12 августа. В полутора километрах от поселка Пионерский Советского района пропала 65-летняя женщина. Женщина не найдена, поиски продолжаются.

Стоит сказать, за лето 2019 года спасатели вывели из леса 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU