2019-08-16T09:56:02+03:00
Общество

Спасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 грибников

Жители округа теряются в лесах каждый день
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Спасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 человек. Фото с сайта pixabay.comСпасатели Югры за два месяца вывели из леса 14 человек. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Начавшийся сезон сбора грибов, ягод и шишек открыт в Югре. Жители региона массово идут в чащи лесов и часто теряются.

Только в прошедшие выходные спасатели «Центроспас-Югории» искали четырех человек.

Поисковая группа 10 августа выезжала в лес вблизи с деревней Чантырья Кондинского района, где в лесу потерялась 64-летняя женщина. Она была обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась.

В этот же день спасатели Нижневартовского района выезжали в посёлок Варьеган, где искали женщину. Поиски результатов не дали.

На 10 км автодороги НяганьУньюган 11 августа выезжала группа спасателей Октябрьского района. Два человека заблудились в лесу и остались без связи. Спасатели, прибыв к месту вызова, обнаружили автомобиль потерявшихся и, при помощи звуковых сигналов, вывели пострадавших к автомобилю. Пострадавшие в медпомощи не нуждались.

Подобный случай произошел накануне, 12 августа. В полутора километрах от поселка Пионерский Советского района пропала 65-летняя женщина. Женщина не найдена, поиски продолжаются.

Стоит сказать, за лето 2019 года спасатели вывели из леса 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24