СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-16T08:55:04+03:00

В Нижневартовске для движения транспорта перекрыли улицу Мира. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Всё лето водителям и пешеходам города Нижневартовск приходится терпеть трудности из-за масштабного ремонта дорог. Так, улица Интернациональная перекрывается на разных участках на протяжении двух месяцев. Сейчас дорожники перекрыли ещё одну.

По информации администрации города, в связи с проведением ремонтной кампании с 16 августа до окончания работ будет перекрыт участок дороги по улице Мира (от улицы Чапаева до улицы Дружбы Народов). Перекресток улиц Мира – Дружбы Народов будет открыт для движения с частичным перекрытием по полосам.

В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным трудностям, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU