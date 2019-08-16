В Нижневартовске для движения транспорта перекрыли улицу Мира
Всё лето водителям и пешеходам города Нижневартовск приходится терпеть трудности из-за масштабного ремонта дорог. Так, улица Интернациональная перекрывается на разных участках на протяжении двух месяцев. Сейчас дорожники перекрыли ещё одну.
По информации администрации города, в связи с проведением ремонтной кампании с 16 августа до окончания работ будет перекрыт участок дороги по улице Мира (от улицы Чапаева до улицы Дружбы Народов). Перекресток улиц Мира – Дружбы Народов будет открыт для движения с частичным перекрытием по полосам.
В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным трудностям, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU