В минувшие сутки банковские счета четверых югорчан обчистили мошенники

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-16T08:49:16+03:00

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано четыре дистанционных преступления. Жители Нягани, Ханты-Мансийска, Октябрьского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 360 тысяч рублей.

Так, двое югорчан поверили неизвестным, которые представлялись сотрудниками банков, и лишились в общей сложности 65 тысяч рублей.

У 62-летней жительницы Нягани злоумышленники похитили более 200 тысяч рублей под предлогом покупки квартиры, объявление о продаже которой женщина выложила на сайте бесплатных объявлений.

55 тысяч рублей лишился 49-летний житель Нефтеюганского района, приобретая авиабилеты на сайте «Авия Ская».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников, сообщает прсесс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU