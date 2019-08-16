В минувшие сутки банковские счета четверых югорчан обчистили мошенники
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано четыре дистанционных преступления. Жители Нягани, Ханты-Мансийска, Октябрьского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 360 тысяч рублей.
Так, двое югорчан поверили неизвестным, которые представлялись сотрудниками банков, и лишились в общей сложности 65 тысяч рублей.
У 62-летней жительницы Нягани злоумышленники похитили более 200 тысяч рублей под предлогом покупки квартиры, объявление о продаже которой женщина выложила на сайте бесплатных объявлений.
55 тысяч рублей лишился 49-летний житель Нефтеюганского района, приобретая авиабилеты на сайте «Авия Ская».
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников, сообщает прсесс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU